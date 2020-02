Krezip naar 013: Tilburgse band speelt integraal het debuutalbum ‘Nothing Less’

TILBURG - De Tilburgse band Krezip viert in mei het 20-jarig jubileum van debuutalbum ‘Nothing Less’ met een optreden in poppodium 013. Tijdens dit concert speelt de band het album uit 2000 integraal. ‘Nothing Less’ werd bekroond met drie keer platina (335.000 exemplaren). Het album, met de hitsingle ‘I Would Stay’ betekende de doorbraak van Krezip.

Krezip maakte in 2019 een comeback. De band speelde op Pinkpop, stond driemaal in een uitverkochte Ziggo Dome en was te horen op festivals. Een concert in thuisstad Tilburg liet op zich wachten, maar staat nu nog te gebeuren. Het concert is op vrijdag 15 mei.

Vriendschappen en opgroeien

Voor de Tilburgse band belooft het een bijzondere avond te worden. ,,De release van ‘Nothing Less’ in 2000 zette onze jonge levens op zijn kop", aldus frontvrouw Jacqueline Govaert. ,,We waren nog tieners toen we na ons optreden op Pinkpop in één klap doorbraken. De liedjes over opgroeien, vriendschappen en jeugdliefdes lezen voor onszelf nog altijd als een dagboek van die tijd. We kijken er naar uit om ze nu, als dertigers, weer in onze hometown te kunnen spelen!”