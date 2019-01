‘Krimpend’ Hilvarenbeek wil beter inzicht in zorgelijke CBS-cijfers

Volgens het CBS zag Hilvarenbeek in de eerste elf maanden van 2018 op elke 1.000 inwoners 2,6 mensen vertrekken, terwijl de natuurlijke aanwas door overlijden en geboorte met 0,1 maar beperkt was. Dat komt neer op 543 vertrokken inwoners, terwijl zich maar 502 mensen zich in de gemeente vestigden. Een woordvoerster van de gemeente wijst erop dat het dus gaat om een afname van ‘maar’ 41 inwoners. Desalniettemin is de krimp voor het college aanleiding om eens goed naar de cijfers per dorp te kijken. ,,Voor de leefbaarheid van de dorpskernen is het namelijk uiterst belangrijk dat de bevolking daar blijft groeien”, aldus de woordvoerster.