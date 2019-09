Kritiek op staat Villa Blanca in Goirle valt slecht: ‘Ik bemoei me toch ook niet met de tuin van een ander?’

Ja Kovacevic hoort en leest dat er kritiek is over hoe Villa Blanca erbij staat. Het onkruid groeit maar door en de wand rododenderons is sinds de vorige hete zomer een zielige vertoning. Het commentaar kwetst hem, maar verder doet hij daar helemaal niets mee. ,,We gaan het vierde jaar van het traject in om het pand te verbouwen. Ik ga pas verder als ik de vergunningen op papier in de bus heb", legt hij uit. ,,Ik voel verder ook niet de behoefte om druk uit te oefenen bij de gemeente Goirle. Ik ga niet vechten. Ik wacht gewoon af.”