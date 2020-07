Kroegpoëzie kleurt het leven in de Staringstraat in Tilburg

Al sinds 2015 schrijft Koos van Veen vrijwel iedere week een nieuwe spreuk op het bord en is het café uitgegroeid tot een fenomeen in de wijk. ,,De spreuk is onbewust zijn eigen leven gaan leiden”, vertelt hij lachend. ,,Terwijl dit in eerste instantie niet het doel was van het bord”, vult Anita aan. ,,Het was eigenlijk om de agenda van het café op te schrijven, maar iedere keer regende de tekst ervan af.” Omdat het nogal wat tekst was, had Koos niet zo’n zin om dat iedere keer opnieuw op te schrijven. ,,Op een gegeven moment kwam er iemand binnen die vroeg wat de bedoeling van dat lege krijtbord was, dus toen zijn we er maar spreuken op gaan schrijven.”