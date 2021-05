Kroegtijger zonder kroeg: Mili schrijft een kinderboekje over een wasbeer en een eekhoorn

‘Vroeger’. Zo voelt het een beetje wanneer de breedlachse Laveist vertelt over zijn wilde tijd als fervent nachtdier in Tilburg. Vooral in de Cul de Sac was hij kind aan huis: barman, DJ, beveiliger, bezoeker. Eigenlijk heeft Mili zo’n beetje alles gedaan en gezien in ‘zijn’ kroeg.



Maar toen kwam er een lockdown en ging alles dicht. En wat doet een kroegtijger zonder kroeg? Die schrijft een kinderboek, over een wasbeertje en een eekhoorn die samen gaan zwemmen. ,,Ik wilde altijd al iets maken wat ik in mijn handen kon vasthouden met de gedachte: dit heb ík gemaakt.’’



Al na een halve dag schrijven – terwijl Laveist nooit schrijft en taal volgens hem niet zijn sterkste punt is – lag het hele verhaal op tafel. Via sociale media vond hij zijn illustrator: Claire Mariman, een student aan de St. Joost School of Art & Design. De twee raakten aan de praat via Facebook en de tekeningen van Mariman vielen bij Laveist meteen in de smaak.