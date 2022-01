Krokettenfabrikant Van Geloven zet in op vegasnacks: ‘Over paar jaar is de helft vleesloos’

TILBURG - Van Geloven mag dan bekend staan om kroketten in alle soorten en maten, de echte groei zit in vegetarische snacks. En die groei gaat zo hard, dat de snackfabriek in Tilburg begin volgend jaar 24/7 allerlei snacks gaat produceren. En dus veel personeel zoekt. ,,Over een paar jaar is misschien wel de helft van onze producten vleesloos.”