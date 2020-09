Kromhoutpark: vijver leeg, vissen weg

De bamboe op de oevers wordt eveneens vervangen en er komen nieuwe speeltoestellen. Daarnaast is de vijver straks aangesloten op het regenwaterriool, bij extreme regenval vormt het Kromhoutpark dan een extra waterbuffer.



Het ontwerp voor de renovatie van het park werd in samenspraak tussen Bureau B+B en een aantal bewoners gemaakt. Het bureau was ook betrokken bij het ontwerp en de aanleg van het Kromhoutpark in 1991/1994.



De vissen werden al ver voor het droogleggen gevangen en op een andere plek uitgezet, in het water worden na de renovatie nieuwe uitgezet.