Kroonluchter van zwerfafval blijft langer hangen in LocHal Tilburg, bedenker zoekt nieuw ontwerp

TILBURG - De grote kroonluchter van pet-flesjes in de Tilburgse LocHal blijft tot eind 2023 hangen. Ook wordt er gezocht naar een nieuw ontwerp voor het kunstwerk. De bedenker, Rolph Adriaansen, roept mensen op om hun idee voor het kunstwerk in te zenden.

De ‘grootste circulaire kroonluchter van de wereld’ zou in eerste instantie maar drie maanden in de LocHal blijven hangen maar dat is vanwege de enthousiaste reacties verlengd tot eind 2023. ,,Mensen komen er echt voor naar de LocHal toe”, vertelt Adriaansen trots.

De kroonluchter moet meer bewustzijn gaan creëren voor circulariteit. Zo wil Adriaansen laten zien hoe je afval kunt hergebruiken in plaats van weggooien. ,,Een plastic flesje is voor mij meer dan gewoon een flesje.”

Daarom is het volgens hem tijd voor een nieuw ontwerp. ,,Eerst wilde ik dat zelf doen maar zoveel mensen hebben hier aan meegewerkt dat het me leuk lijkt als dit ook weer samen gebeurt.”

Idee op een bierviltje

De kroonluchter bestaat uit 169 bollen die op verschillende hoogtes in een vierkant hangen. ,,De LocHal is hier de perfecte showroom voor.” Adriaansen hoopt dat er enthousiaste creatievelingen zijn die een idee voor een nieuw ontwerp hebben.

,,Het idee hoeft niet helemaal uitgewerkt te zijn”, dat kan volgens Adriaansen later nog wel. ,,Het zou iets kunnen zijn wat je in de avond aan de bar op een bierviltje hebt geschetst. Als het maar mooi is en er een goed verhaal achter zit.”

Blijven recyclen

Ook in Waalwijk komt er binnenkort een kroonluchter gemaakt van PET-flesjes. De creatieve ondernemer heeft er namelijk nog 150.000 liggen waar geen statiegeld op zit. ,,Met de fietsen die het plastic vermalen kom ik naar Waalwijk toe zodat de mensen die zelf kunnen recyclen.”

Ondertussen zit er wel statiegeld op PET-flesjes. ,,Daar ben ik blij om, mensen kunnen nu netjes de flessen inleveren.” Maar dat betekent nog niet dat Adriaansen klaar is. ,,Veel voedingsmiddelen zitten ook verpakt in PET-plastic, zoals druiven en champignons, daar kunnen we nog wat mee.”