Kroonluchter voor LocHal? Al 55.900 PETflesjes

Met het inzamelen van de plastic flesjes wil Adriaansen meerder vliegen in een klap slaan: zwerfaval van de straat halen, de jeugd milieubewust maken en uiteindelijk een sieraad maken voor de trots van Tilburg: de LocHal. De flesjes worden vermalen en verwerkt tot bollen voor een grote kroonluchter. ,,Ik ben daarover in gesprek met de bibliotheek, die is positief, maar een harde toezegging heb ik nog niet”, zegt de Tilburger.

De actie is opgezet samen met de Plus-supermarkt aan de Besterdring, die toegezegd heeft daarmee ook in 2020 door te gaan. Door flesjes in te leveren kunnen kinderen of verenigingen geld sparen voor boodschappen. De actie werd in mei officieel gestart door GroenLinks-wethouder Mario Jacobs. De flesjes worden in de zogehten bussiness-hub aan het Besterdplein verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten.