Kruidenier ten tijde van corona, AH XL-manager: ‘We worden nu bevoorraad volgens het kerstschema’

Bij de ‘grote Appie’ zijn regels ingesteld. De medewerkers lopen met oranje vestjes rond met de tekst ‘houd afstand’ en ze hebben handschoenen aan. Klanten mogen niet in duo’s komen winkelen, ook niet met het gezin.



De regel: één persoon per mandje of winkelwagen (tenzij je kind echt niet alleen thuis kan blijven). Bij de ingang staan twee beveiligers - overigens uitermate vriendelijk - die de mensen druppelsgewijs de supermarkt binnen laten.



Het lijkt te werken. Op een normale middag is het niet al te druk in de AH en is er voldoende afstand tussen de mensen die alleen langs de schappen lopen. Gevulde schappen, in tegenstelling tot een tijdje terug toen toiletpapier, pasta en rijst werden gehamsterd. ,,Het was er allemaal wel, maar kon hier niet snel genoeg zijn”, zegt Rijvers. ,,Dat probleem is opgelost. Om die achterstanden en tekorten op te lossen, worden we nu bevoorraad volgens het kerstschema.”