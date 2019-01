Kruidvat aan Pieter Vreedeplein in Tilburg korte tijd ontruimd, brandweer ontdekt geen bijzonderheden

Mogelijk ook verkiezin­gen in Tilburg en Biezenmor­tel bij opsplit­sing Haaren

14:42 BIEZENMORTEL - Het zal er om hangen of Tilburg het dorpje Biezenmortel over twee jaar in kan lijven zonder al te veel rompslomp. Een simpele grenscorrectie volstaat, is tot nu toe de gedachte in zowel Tilburg als de gemeente Haaren. Maar mogelijk heeft de kleinste kern van Haaren daarvoor straks net te veel inwoners. Als dat zo is, dan zijn ook in Tilburg en Biezenmortel gemeenteraadsverkiezingen nodig.