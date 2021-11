Kruikenstad viert met elf-elf ‘waarschijnlijk weer even het laatste feestje’

Bijzondere geboorte in Beekse Bergen: okapi ziet het levens­licht

HILVARENBEEK - Bijzonder babynieuws in de Beekse Bergen. Het safaripark heeft er met een pasgeboren okapi een nieuwe bewoner bij. Het kleine mannetje is wereldwijd slechts het tiende jong van deze in het wild bedreigde diersoort dat het afgelopen jaar werd geboren in een dierentuin.

9 november