Kruising in Tilburg afgesloten na noodweer: wegdek en fietspad staan bol van het water

Oproep WeerZien: wie weet meer over deze foto?

16 juni TILBURG - Voor de rubriek WeerZien is het Brabants Dagblad op zoek naar meer informatie over deze foto. Waarschijnlijk is de foto gemaakt bij Cultuurbos Bosvreugd in Tilburg. Wie herkent iemand of weet meer over de gelegenheid waarbij deze foto is gemaakt?