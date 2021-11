Kunst is overal, als je het maar wilt zien

Ruim acht kilometer telt de wandelroute - géén rondwandeling - die van Berkel-Enschot tot in Udenhout loopt. Het is een van de routes die de gemeente Tilburg op het platform Cupudo (Cultuur in het Publieke Domein) heeft geplaatst. Doel: zorgen dat de kunstwerken in de openbare ruimte buiten het centrum meer gezien worden.

Het vertrekpunt van dit stukje stappen is Best Western De Druiventros in Berkel-Enschot. Daar meteen al voor de deur, op de rotonde aan de Puccinilaan, wacht het eerste kunstwerk: De Wegwijsmannetjes. Maar welke kant wordt het? Dit werk is het beste van een afstandje te bekijken, anders word je van de sokken gereden door voorbijrijdende auto’s.

Herder met Hond van Anet van de Elzen staat niet veel verderop, verscholen tussen de bomen. Dit beeld is geschonken aan de laatste burgemeester van Berkel-Enschot. De eerste associatie, door de bruine kleur en de bultige massa, is toch die van een drol.

Goed om je heen kijken

Van een rustige start is geen sprake met een route die door woonwijken voert, langs doorgaande wegen of via een klein paadje. Zo ook bij het Schaapkenspad, waar een bronzen beeld van een schaap middenin een speeltuin staat. Hetty Heysters maakte dit beeld dat verwijst naar het Tilburgse textielverleden. Onderweg staan meerdere kunstwerken die niet op de routekaart te vinden zijn en dat maakt het interessant. Daardoor kijk je beter om je heen, om er zeker van te zijn dat je niks mist.

,,Deze wandelroute is bedoeld om de kunst buiten het centrum onder de aandacht te brengen, in combinatie met een wandeling of fietstocht”, vertelt een woordvoerder van gemeente Tilburg. Drie blauwe bomen in het Wilhelminaplantsoen in Berkel-Enschot is een mooi voorbeeld van een kunstwerk dat meer aandacht verdient. De stalen bomen symboliseren de dorpskernen Berkel, Enschot en Heukelom en komen op deze plek mooi tot hun recht.

De wandeling kronkelt verder door de Trappistentuin, langs de voormalige abdij Koningsoord. Langzaamaan komt het buitengebied van Berkel-Enschot in zicht en neemt de natuur het over; de geur van pas gemaaid gras, herfstbladeren die een groot deel van de weg bedekken en een verdwaalde gans in de wei.

Daar is Udenhout en De Wachter van Michel Kuipers. De helblauwe tegels in zijn werk keren terug in de beelden van hem die bij De Wieger in Deurne staan en in het Henri Dunantpark in Eindhoven. Het letterlijke hoogtepunt van de wandeling is de toren van Marius Boender. Van verre te zien, deze bijna acht meter hoge paal op de rotonde waarlangs je Udenhout uitrijdt. De toren verwijst naar de baksteenfabrieken met schoorstenen die Udenhout vroeger rijk was.