Kunst voor de ramen in het Goirke. Dit weekend kunstwandeling door de wijk

De organisatie is in handen van atelier KA-40 en bewoners uit de wijk. Ook KA-40 en ateliers in het Dröge-complex, naast het Textielmuseum, zijn in de route opgenomen.

Ooit een permanente route

Ro-Nalt Schrauwen werkt met vijf andere kunstenaars in atelier KA-40. ,,Het idee ontstaan is na gesprekken met bewoners. ,Wil Dekker, een actief amateurkunstenaar in de wijk wilde graag een kunstroute in de buurt. In Goirke en omgeving wonen en werken veel kunstenaars.” In de wijk is bovendien het Museumkwartier met De Pont en het Textielmuseum. Er ligt een plan om een permanente kunstroute te maken van het station naar de musea.