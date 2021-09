Kunstenaar heeft plan voor ‘1,5 meter museum’: ‘Stop met weggooien stickers’

Op safari in Goirle, maar het gebied van de salaman­ders en zwaluwen is verboden terrein

27 september Goirle – Met een wijksafari kregen bewoners van Boschkens-West zaterdagochtend informatie over de beschermde ecozone in hun wijk. Wethouder Liselotte Franssen onthulde een informatiebord aan de Boschring. Opvallend is een groot hek. Die moet wandelaars weren, want de honderden oeverzwaluwen houden niet zo van bezoekers en loslopende honden.