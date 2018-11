Kunstenaar noemt verlichte kerstboom Udenhout verminking: 'Dit is onbeschaamd’

UDENHOUT - Kunstenaar Marius Boender is verbolgen over het initiatief van Udenhoutse ondernemers om kunstwerk de Toren van Udenhout met 20.800 LED-lampjes tijdelijk te veranderen in een grote verlichte kerstboom. Ook worden daarin namen van winkeliers en ondernemingen zichtbaar.

Boender: ,,Dit is onbeschaamd. Zoiets kan natuurlijk niet. Er spelen meerdere dingen: het auteursrecht is in het geding, mogelijk is er schade aan het werk ontstaan door boren of vastbinden, en het werk wordt ongevraagd gebruikt voor commercieel gewin. Die mensen doen zomaar iets, in wat voor een land leven wij?"

In de volksmond

Het bakstenen kunstwerk wordt in de volksmond weleens de Piemel van Udenhout genoemd. Ooit heeft een carnavalsvereniging er ballen bij gelegd en een condoom overheen getrokken. Over dat geintje maakt kunstenaar Boender zich niet druk, de actie van de ondernemersvereniging van Udenhout en Biezenmortel vindt hij van een andere orde. Die organisatie moet de wet kennen en hoort zich aan de regelgeving te houden, aldus de Bredase kunstenaar.

Boenders overweegt een juridische procedure. Hij is aangesloten bij Pictoright, een organisatie die zich inzet voor visuele auteursrechten. Marieke Ringers is jurist bij Pictoright. Zij verwijst naar de auteurswet. ,,Daarin staat dat de kunstenaar zich kan verzetten als zijn persoonlijkheidsrechten worden geschaad. Dat is het geval bij een aantasting of verminking van een werk.”

Beeldhouwer Boender zegt door meerdere mensen te zijn benaderd die van mening zijn dat de aantasting van de Toren van Udenhout schandalig is. De kunstenaar is in overleg met de ondernemersvereniging.

De gemeente Tilburg, eigenaar van de Toren van Udenhout, is door het Brabants Dagblad om een reactie gevraagd. Daar wordt nu intern uitgezocht of door de ondernemers toestemming is gevraagd en wat mogelijke vervolgstappen zullen zijn.

Herinnering aan steenfabriek

De Toren van Udenhout is een herinnering aan de florerende baksteenindustrie van weleer in Udenhout. In het metselwerk zijn verwijzingen naar bakstenen decoraties in typisch Tilburgse arbeidershuisjes verwerkt.