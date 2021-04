Kunstenaarscollectief neemt Tilburgse vertrouwenspin op de hak met ‘Snotpinneke’

Raad van State: bouw op Van Be­souw-ter­rein in Goirle moet worden stilgelegd

15 april DEN HAAG/GOIRLE – De Raad van State heeft donderdag een groot deel van het plan om 155 woningen in Goirle te bouwen voorlopig stopgezet. Tot er een behandeling en uitspraak in de zaak is, mag er op het overgrote deel van het Van Besouw-terrein niet worden gebouwd. Die uitspraak wordt op zijn vroegst eind juli verwacht.