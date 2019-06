Kunstenares Dewy Baak: ‘Ik heb het Bedaux-pand weer leven gegeven’

Drie clubs uit Oisterwijk verdwijnen en maken plaats voor Trinitas

11:49 OISTERWIJK - Voor de Oisterwijkse sportwereld is het een revolutionair jaar. Zondag strijken Oisterwijk, Nevelo en Taxandria de vlag. Diezelfde dag gaat de vlag van fusieclub Trinitas in top. Elke revolutie vreet haar eigen kinderen op. Ook bij de voetbalomwenteling in Oisterwijk.