Kunstenares werkt aan plan voor Tilburgse torenspits: ‘Licht mag natuurlijk natuurlijk niet steeds uitvallen’

100.000 euro voor Hall of Fame en Tilburgs festival Better Get Hit

TILBURG - Het Tilburgse muziekfestival Better Get Hit en cultuurfabriek Hall of Fame ontvangen samen een ton van de provincie Noord-Brabant. Deze zogenoemde impulsgelden zijn bedoeld om het Brabantse culturele leven te verrijken. In totaal kregen achttien instellingen uit de provincie geld uit de potje.

3 augustus