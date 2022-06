Kunstfestival Illustrada maakt zich op voor tweede editie: dit keer met markt en kinderspeurtocht

Tilburgse Bjorn (8) kreeg zeldzame vorm van kanker: ‘Als je zijn verleden niet kent, is hij een gewoon jongetje’

TILBURG - Op 2-jarige leeftijd kreeg Bjorn kanker. Inmiddels is hij vier jaar ‘schoon’. Uit dank voor alle hulp doet zijn vader Keesjan mee aan de Roparun, die zondag door de Reeshof komt. ,,De chirurg zei voor de operatie: we gaan een zebrapad oversteken maar weten niet of we de overkant halen.”

5 juni