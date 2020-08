Kunstgebit van 56-jarige man in stukken geslagen tijdens vechtpartij in Tilburg

Hoe de vechtpartij precies tot stand is gekomen, is nog onduidelijk. Agenten werden donderdagmiddag ter plaatse geroepen toen de vechtpartij al zo’n beetje op zijn eind liep. De twee jongens die de 56-jarige Tilburger zouden hebben geslagen, waren toen al vertrokken. De 56-jarige man vertelde zijn kant van het verhaal aan de aanwezige agenten en deed aangifte. Ook werd een getuige gehoord.

De politie is uiteindelijk op zoek gegaan naar de twee verdachten. Een van hen, een 18-jarige Tilburger, werd even verderop aangetroffen op het Rozenplein. Hij is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex waar hij een verklaring af mag leggen over hoe het verhaal volgens hem in elkaar steekt.