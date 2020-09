Kunstkanaal: wandeling met muziek en theater in Reeshof. Ook: magische klank van glas van De Glazendraaier

VIDEO Plofkraak op pinauto­maat in Kaatsheu­vel, ruiten naastgele­gen panden gesneuveld

13:21 KAATSHEUVEL - Op een pinautomaat van de Rabobank aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is donderdagochtend rond 03.45 uur een plofkraak gepleegd. Een deel van het plein werd afgezet en het bovengelegen appartementencomplex werd ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om onderzoek te doen.