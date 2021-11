Kunststudenten leven zich met wit plastic uit in Moergestelse Galerie De Verdieping

VIDEO Moergestel Kreatief lanceert De Verdieping in Den Boogaard

MOERGESTEL - Galerie De Verdieping is in Moergestel klaar voor haar doorstart. Vrijdag opent burgemeester Hans Janssen om 19.30 uur de eerste editie van Moergestel Kreatief op de nieuwe thuisbasis van De Verdieping: de eerste etage van Den Boogaard. Een groep van 23 Moergestelnaren laat tot en met 13 januari zien waar ze kunstzinnig toe in staat zijn.

20 december