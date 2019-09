Kunstwerk in Tilburg van deuren isoleercel: nooit meer, maar niet vergeten

Man (41) bedreigt 34-jarige automobi­lis­te met steekvoor­werp in Tilburg

10:22 TILBURG - Een 34-jarige vrouw uit Tilburg is zaterdagochtend bedreigd door een 41-jarige Tilburger met een mes. De man hield de vrouw aan toen zij met haar auto over de Veestraat reed en probeerde haar portier te openen terwijl hij een inklapbaar steekvoorwerp in zijn handen had.