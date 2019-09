Kunstwerk in Tilburg van overbodige deuren isoleercel: nooit meer, maar niet vergeten

TILBURG - Mensen wegstoppen in isoleercellen: GGz Breburg heeft dat als een van de eerste ggz-instellingen in het land volledig uitgebannen. Het kunstwerk Bewogen Deuren, dat op 17 september in Tilburg feestelijk wordt geopend, vormt een blijvende herinnering aan dit fenomeen.

Op negen stalen deuren van separeerruimtes verwoordden mensen die ze sloten en zij die erachter verbleven hun gevoelens. Nu staan de deuren in cirkelvorm bijeen, op het terrein van ‘Jan Wier’ in het zicht vanaf de Ringbaan-Oost. Bewogen Deuren is in 2014 geïnitieerd door Tom van Mierlo - destijds directeur behandeling bij zorggroep Impact van GGz Breburg - en de cliëntenraad. Drie betrokkenen doen hieronder hun verhaal bij een tekst die hen uit het hart is gegrepen.

Eenzamer kun je niet zijn

‘Iedereen zag mijn agressie.

Niemand zag mijn angst..

Ik had gewoon een arm om mij heen nodig!’

Lysanne Ossewaarde was 16 jaar toen ze voor het eerst werd opgenomen bij GGz Breburg. De keren dat ze sindsdien in de isoleercel werd gezet, zijn niet op twee handen te tellen. Soms verbleef ze er een paar uur, soms vijf dagen achtereen.

Dat gebeurde als Lysanne (33 jaar nu) zich weer eens geen raad wist met zichzelf. ,,Ik kon dan in mijn machteloosheid heel boos worden, ging slaan, schoppen, met dingen gooien.” Het ritueel was dan steeds hetzelfde: ze werd door zeker zes handen stevig beetgepakt, uitgekleed, kreeg een papieren onderbroek en scheurhemd aan en verdween achter die deur. ,,In een ruimte met kale muren, een bed in het midden, een kartonnen po en camera’s. Die maakten de vernedering compleet: op mijn kwetsbaarst voelde ik me voortdurend bekeken.”

Onmenselijk

Het effect: haar radeloosheid nam alleen maar toe. ,,Ik was vooral bang, had hulp nodig. Maar als die uitblijft en zij het ook niet weten: dieper kun je niet zakken, eenzamer niet zijn. Het was onmenselijk, zo ga je nog niet met beesten om.”

Eruit die deuren, dat idee heeft ze meteen omarmd. Ze nam deel aan workshops en zandstraalde haar eigen tekst in de deur waarachter ze zo vaak verbleef. ,,Het was voor mij ook een manier om het te verwerken. Voor een film heb ik ook nagespeeld dat ik weer in de separeer zat. Dat luchtte op: terug zijn op die plek, maar dan in een andere situatie. Zo komt er een nieuwe herinnering over de oude heen.”

Hooggevoelig

Er kan nu een streep onder die periode. Lysanne werd tot haar 31ste nog begeleid door het RIBW, ze zet zich voor die organisatie nu (vrijwillig) in als ervaringsdeskundige. ,,Het gaat nu goed met me, ik heb geen hulp meer nodig, heb een lieve man en sinds vijf maanden ben ik mama." Terugkijkend komt ze tot een opmerkelijke conclusie. ,,Ik heb destijds alle diagnoses gehad die je maar kunt verzinnen, maar eigenlijk was er niet zoveel aan de hand. Ik was gewoon hooggevoelig, overprikkeld. Dat werd niet gezien, er was geen echte aandacht voor."

Eenmaal erin, moeilijk eruit

‘We realiseerden ons niet dat we minder boden, terwijl de ander juist meer nodig had’

Sandra Vos heeft als psychiater vaak besloten mensen te separeren of een separatie te verlengen. ,,Ik heb het soms ook zelf mee uitgevoerd”, zegt de huidige directeur behandelzaken van GGz Breburg. ,,We stonden er niet zo bij stil hoe dat voor cliënten was. We hadden geleerd dat het goed was, die prikkelarme omgeving, een soort noodzakelijk kwaad om mensen weer tot rust te brengen.”



Pas tijdens workshops van Bewogen Deuren kwam die andere kant hard binnen. ,,Ik realiseerde me dat als je alle prikkels van buitenaf wegneemt, je mensen volledig overlevert aan zichzelf: angst, woede en agressie worden uitvergroot en nemen allen maar toe. Eenmaal erin betekende dan ook vaak: heel moeilijk weer eruit. Soms verbleven mensen maanden in de isoleer! Nu begreep ik dat ze in die situatie juist meer nodig hebben: nabijheid, zoals je er wil zíjn voor een kind of partner die angstig is of in paniek.”

Medicatie

Vos (49) vertelt dat GGz Breburg niet langer de eigen (rigide) regels en structuren voorop stelt, maar zoveel mogelijk uitgaat van cliënten. Já, er wordt medicatie gebruikt, soms tegen de wil van mensen. ,,Maar ook die aantallen zijn niet gestegen."



Voorkomen van crises is het devies. ,,Steeds beter herkennen we signalen, zo mogelijk vragen we familie of vrienden te helpen mensen gerust te stellen.” Als het toch mis dreigt te gaan, probeert een speciaal team er altijd eerst met praten uit te komen. De High Intensive Care heeft zo nodig prikkelarme -geen prikkelloze! - 1-op-1 kamers waar altijd een verpleegkundige bij je is. ,,Alleen in Tilburg zijn er nog twee extra beveiligde kamers, maar die hebben stromend water en je kunt zelf het licht bedienen. Er is vorig jaar eenmaal gebruik van gemaakt.”



Ja, er zijn cliënten die zelf nog om de isoleer vragen. ,,Heel dubbel want we willen mensen zoveel mogelijk volgen. Maar we benaderen dat toch vanuit de gedachte dat we hen iets verkeerds hebben aangeleerd. Wat ze zoeken is rust, even geen verantwoordelijkheid voelen. Nu vragen we ons met hen af of dat ook anders kan.”

Iedereen moest met de billen bloot

‘Onbegrepen. Het gaat niet alleen om wat ik doe, maar om wie ik ben.’

,,Ik heb nooit op een afdeling gewerkt, separeren was voor mij lang een een ver-van-mijn-bedshow”, zegt Marlies van Weelden (43). Zij is beeldend therapeut bij GGz Breburg en ontwierp als vrijgevestigd kunstenares het project Bewogen Deuren, samen met ontwerper Almar Sinte Maartensdijk.



Ze begeleidden alle negen workshops die de afgelopen vijf jaar op locaties van de instelling rond het thema werden gehouden. Mooie bijeenkomsten vond ze dat. ,,Elke hiërarchie viel weg, iedereen was gelijk: de cliënt aan de medewerker, de medewerker aan de directeur. Iedereen moest met de billen bloot.”

Schrik

Vooral de onverwachte ontmoeting tussen een medewerker en een cliënte die door hem was gesepareerd, is haar bijgebleven. ,,Na de eerste schrik ontstond een mooi en spannend gesprek. Zij legde hem uit hoe het voor haar was geweest. Hij wilde weten hoe hij het anders had kunnen doen. Een bijna helende ervaring.”

De workshops leerden haar dat medewerkers vooral reageerden op gedrag, alles draaide erom dat cliënten weer rustig moesten worden. ,,Pas nu gingen ze inzien wat erachter zat: radeloosheid, angst om alleen te zijn. Als je dat ziet ga je anders reageren en eerder helpen. Ook medewerkers hebben soms buikpijn van hoe het toeging.”

Gezandstraald

Van de 36 isoleercellen die GGz Breburg ooit telde, kwamen er geleidelijk steeds meer leeg te staan. Ze werden gebruikt voor de opslag van lakens, handdoeken en dergelijke. ,,Vervolgens ontstond het idee iets symbolisch te doen met de deuren. Bij elke workshop hebben we deelnemers gevraagd passende teksten te maken. Die hebben ze er zelf in gezandstraald. Letterlijk een laagje dieper, blijvend, als een tatoeage.”