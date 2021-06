Kunstwerk van 76 meter bekrachtigt historische link tussen Tilburg en kunststroming De Stijl

Buren ruiken hennep, horen constant gezoem, maar Mirela weet van niets: ‘Ik weet niet hoe 31 kilo op zolder kwam’

3 juni TILBURG - De buurvrouw in Tilburg meldde bij de politie dat haar kinderkamer naar een coffeeshop rook. Buurtgenoten zagen allerlei mannen in en uit lopen met plastic zakken en buren hoorde een constante zoem uit het huis komen. En toch wist de 35-jarige Mirela S. van niets toen de politie 31 kilo hennep aantrof op haar zolder. Dat blijft ze volhouden bij de politierechter in Breda. ,,Ik heb niemand binnen gelaten. En de zolder was altijd dicht. Ik weet niet hoe die hennep daar kwam.”