Kwart van Brabantse jeugd drinkt nog altijd te veel, meer jongeren voelen zich eenzaam

TILBURG - Het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar neemt in Brabant niet meer verder af. Het aantal jongeren in de GGD-regio Hart voor Brabant (Tilburg, Den Bosch, Oss, Uden) dat aangeeft afgelopen vier weken dronken of aangeschoten te zijn geweest, is ongeveer vergelijkbaar met 2016. Meer jongeren voelen zich verder psychisch niet gezond, blijkt uit de jeugdmonitor van de GGD.

Sinds 2007 daalde het alcoholgebruik nog in vrijwel elk onderzoek van de GGD, maar dat lijkt nu voorbij. In 2007 gaf 34 procent van de jongeren nog aan in de afgelopen vier weken meer dan vijf drankjes te hebben gedronken bij één gelegenheid, in 2016 was dat nog maar 23 procent. In de nieuwste jeugdmonitor over 2019 zegt echter weer 24 procent van de jongeren minimaal vijf glazen te hebben gedronken. Van alle GGD-regio's is dit het hoogste percentage. Dat het aantal drinkende jongeren niet verder daalt, komt overeen met het landelijke beeld.

Verder geeft 61 procent aan wel eens een paar slokjes alcohol te hebben gedronken en is 33 procent van de jongeren wel eens dronken geweest. De GGD noemt die ontwikkeling ‘zorgwekkend'. Ook stijgt het gebruik van lachgas hard, van 6 procent in 2016 naar 11 in 2019. Volgens de jongeren krijgen ze ook vaker dan in 2016 verdovende middelen aangeboden. Het aantal rokers gaat wel de goede kant op. Nog maar twee procent van de jongeren rookt iedere dag, blijkt uit het rapport van de GGD. Ook het roken van een waterpijp daalt.

Psychisch ongezond

Uit het onderzoek , dat nog voor de coronatijd is gehouden, blijkt verder dat één op de drie jongeren eenzaam is/ Zij missen een relatie met een goede vriend of vriendin of goede contacten met bijvoorbeeld klasgenoten. Het aantal jongeren dat aangeeft zich psychisch ongezond te voelen (één op de vijf), ligt hoger dan 4 jaar geleden. De GGD vermoedt dat de coronacrisis deze problemen alleen maar heeft verergerd en adviseert gemeenten daarom om ‘de komende tijd stevig in te blijven zetten op (signalering van) psychische problematiek bij adolescenten.’

Vooral jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, 16-plussers, en jongeren in een eenoudergezin ervaren psychische problemen. Verder voelt bijna 3 op 10 jongeren zich wel eens onveilig (tegen 2 op 10 in 2016). Vooral veel meisjes voelen zich wel eens onveilig.

Het onderzoek is afgenomen onder ruim 10.000 jongeren in het najaar van 2019.