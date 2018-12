Kwetsbare Marcus nog altijd bij moeder: we hebben alleen elkaar

UPDATE Overvaller kreeg meteen een trap: ‘ik wilde mijn zoontje beschermen’

13:20 UDENHOUT - Van de twee, mogelijk drie mannen die vrijdagavond een mislukte woningoverval in Udenhout hebben uitgevoerd, is nog geen spoor. Het slachtoffer maakt het goed. ,,Ik gaf de voorste meteen een trap. Waarschijnlijk omdat ik mijn zoontje op de arm had. Die wilde ik beschermen.”