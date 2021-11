La Moer wordt Het Blijvertje: nieuwe kans voor horeca tussen Moergestel en Spoordonk

Dodelijk slachtof­fer brand in Dongen is vrouw (29) uit Polen

DONGEN - De vrouw die zondag omkwam bij een brand in een woning aan de Kardinaal van Rossumstraat in Dongen is een 29-jarige vrouw uit Polen. Een 22-jarige Poolse vrouw ligt nog in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

12:27