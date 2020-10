‘Laat de Tilburgse binnenstad geen gatenkaas worden’

Eigenlijk snapt hij niet dat het een politiek onderwerp is: het aanpassen van de Cityring. Volgens Cees-Jan Pen is het eigenlijk iets waar je niet over na hoeft te denken. Wil de Tilburgse binnenstad stappen vooruit zetten, dan moet de ring in zijn huidige vorm opgedoekt worden.



,,Binnensteden die autoluw zijn en vergroenen, die hebben de toekomst. Mensen reageren nog altijd met 'dat is autootje pesten', maar dat is zo'n clichébeeld. Het hoort bij de oude economie.”



Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen en buigt zich over vragen als leegstand, herbestemming, transformatie van binnensteden en duurzame verstedelijking. Vraagstukken die door de slepende coronacrisis des te prangender zijn geworden.



,,De horeca kan zich nog wel herstellen, maar in de retail (detailhandel) waren er voor deze crisis al problemen. De gemeente moet heel goed gaan nadenken over het toekomstperspectief van de binnenstad."