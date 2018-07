Laat zwarte zaterdag links liggen, Midden-Brabant is ver genoeg voor een vakantie

TILBURG - Wat nou zwarte zaterdag of overvolle vliegvelden. Het is hooguit een paar uurtjes voordat je op een prachtige vakantiebestemming zit. Het BD zocht, en vond, gelukkige vakantievierders in Midden-Brabant: op het zand, te water en op de fiets.

Warm? Ja natuurlijk is het warm. Ook op het water van het Wilhelminakanaal bij Biest-Houtakker houden Jos en Diny van Nijlatten zich vooral heel kalm. Al 44 jaar viert het echtpaar uit Oosterhout alle vakanties op het water. ,,Vijf, zes uurtjes varen en dan ben je hier. Vroeger gingen we veel naar Duitsland, nu blijven we vooral in eigen land. Prachtig hier toch?", vindt Jos van Nijlatten.

Volledig scherm Jos en Diny van Nijlatten uit Oosterhout kennen de kanalen in Nederland op hun duimpje. Biest-Houtakker is een van hun favoriete aanlegplaatsen. © Kim Spanjers

Henriëtte en Richard Jansen uit Doetinchem verkennen Brabant liever op de fiets. Ze puffen even uit in de schaduw van het Oisterwijkse bos vlakbij De Kampina. ,,Ze zeiden tegen ons gezegd dat Brabant mooier is dan de Achterhoek. Ach. Het is overal mooi in Nederland. Als je maar goed kijkt", vindt Richard Jansen.

Volledig scherm Henriëtte en Richard Jansen uit Doetinchem verkennen Oisterwijk en omgeving op de fiets. © Kim Spanjers

Voor Eric Bloemen en Hester Goudzwaard uit Haarlem - dit jaar voor het eerst vakantie in eigen land - is Alphen een heerlijke testcase. Ze hebben hun tent opgezet op de natuurkampeerterrein van landgoed De Hoevens.,,Heerlijk rustig hier. We wonen vlakbij zee, die hebben we genoeg gezien. Dit is wel heel fijn. We zijn hier nu voor een weekeindje, maar als de vakantie begint voor ons komen we misschien wel terug", vindt Hester Goudzwaard.

Volledig scherm Eric Bloemen en Hester Goudzwaard uit Haarlem hebben hun tent opgezet in Alphen. © Kim Spanjers