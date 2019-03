Laatste kans voor verslaafde oud-tbs’er uit Tilburg

G., die tegenwoordig in Sprang-Capelle woont, heeft twintig jaar lang in een tbs-kliniek gezeten na een zedendelict. Na die twintig jaar kwam hij plotseling vrij, nadat nieuwe deskundigen vraagtekens zetten bij de vraag of hij destijds wel een stoornis had.

Geen begeleiding

Hij kwam zo abrupt vrij dat hij geen begeleiding kreeg bij een terugkeer in de maatschappij. Daardoor ging hij keer op keer in de fout. Vaak met drugs, maar ook omdat hij bijvoorbeeld de ruiten ingooide bij zijn ex, toen die met een ander in bed lag. Nu is hij veroordeeld omdat hij 16 gram cocaïne, 314 milliliter ghb, 90 xtc-pillen en 650 gram speed had.