Laatste protest in Oisterwijk? Horeca hoopt het wel: ‘De geest is uit de fles, ik geloof niet dat we nog dichtblijven’

Oisterwijk ligt er uitgestorven bij. Bijna overal dan, wie vanuit de richting van het station naar De Lind stiefelt vangt flarden muziek op. Er klinkt geroezemoes. Aan twintig tafels buiten worden wafels gegeten, er is gratis snert en de stemming is vrolijk.



,,Weer eens wat leven in het dorp”, zeggen Henk en Helga Henskens. Ze zijn klaar met de horecasluiting. ,,Niet alleen voor de horeca maar ook voor onszelf. We missen de gezelligheid.” Het is hard werken, sober leven, vertellen de twee. Helga: ,,Als ik bij de Albert-Heijn rondkijk en de drukte zie, zit je veiliger op een terrasje bij de horeca.”



Mountainbiker Bart van Liempd heeft zijn rijwiel even gestald voor een kop snert. ,,Leuk protest en ik begrijp de ondernemers goed.” Zelf wil hij 'onderhand weer’ eens op zondag met een kater wakker worden. ,,Hoe mooi de bossen hier ook zijn.”