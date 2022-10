Laatste puzzelstukje van een Engelse familiegeschiedenis is gelegd, vader Alan Rogers in Hilvarenbeek geëerd

Zeetocht naar noordpool­ge­bied gaat Hans van Driel niet in de koude kleren zitten: ‘Maar het was dé reis van mijn leven’

TILBURG - ‘Aan de natuur draag ik deze novelle op - in de vurige hoop dat zij zal overleven.’ Prachtig maar ook schokkend was de zeereis die Tilburger Hans van Driel naar Spitsbergen in het noordpoolgebied maakte. En die hem inspireerde tot een verhaal. ,,Het is onaards.”

24 oktober