Laatste rit en rosé voor Harry de Jong, de ‘vader van de Korte Heuvel’

Een man met een eeuwige glimlach rond de lippen, fonkeling in de ogen. Voor de duivel niet bang. Een deugniet, levensgenieter, koppelbaas en buitenmens. Thuiszitten kon ‘ie niet. Dan was hij weer naar Bali, dan stond hij weer aan de Korte Heuvel.



En een échte oudgediende. Voor Le Clochard bestierde hij Dancing De Paardenstal in Riel. Het bier kostte een gulden en het was altijd afgeladen vol. André Hazes kwam er nog optreden en Harry stond er dan in zijn overall achter de toog. Franjes? Niet nodig.



Zijn overlijden zag niemand aankomen. Harry metselde het weekend voor zijn dood nog net zo verdienstelijk als altijd, ging de dag erna met één van de vier kleinkinderen vissen.



Voor zijn afscheid rond Le Clochard was vrijdagmiddag zoveel belangstelling, dat afstand houden er bijna niet in zat. Politie hield toezicht. Als laatste groet werden ook glazen rosé (met een ijsklontje) hoog geheven. Zo dronk hij ze bij leven in de kroegen van de stad. ‘Vergelijkend warenonderzoek’, klonk het dan met een glimlach.