Na harde smak met fiets krijgt Tilburgse gelijk van rechter: moet de biggenrug nu overal anders?

12 januari TILBURG - Moeten biggenruggen overal anders? Dat is de vraag die rest nu een fietser die een smak maakte over zo'n afscheiding in het gelijk is gesteld door de rechter: de gemeente Tilburg had de biggenrug beter zichtbaar moeten maken en moet deels de kosten van de valpartij vergoeden. Tillburg overweegt hoger beroep, juist omdat dit ‘gevolgen kan hebben voor heel Nederland’.