Laatste verdachte van woningoverval Baden Powelllaan in Tilburg op vrije voeten

Tien dagen later werd ook een 25-jarige man uit Halsteren aangehouden. Deze S. M. zou eerder met het mes hebben gedreigd en de auto hebben bestuurd. Hij wordt door het Openbaar Ministerie dan ook als hoofdverdachte gezien. Toch werd M. al eerder op vrije voeten gesteld zodat hij opgenomen kon worden in een verslavingskliniek. Van deze opname is weinig terecht gekomen, zo bleek woensdag tijdens de zitting, waar M. zelf niet aanwezig was. Volgens zijn advocaat gaat het ‘niet best’ met M.



Raadsman Joost Dionisius vond het niet uit te leggen dat zijn cliënt S. nog vast zat, terwijl de hoofdverdachte al vrij rondloopt. Bovendien bleek woensdag dat S. niet-aangeboren hersenletsel heeft, waardoor hij in de penitentiaire inrichting tegen veel problemen aanloopt. Ook tijdens de zitting had S. moeite om zich te concentreren en om uit zijn woorden te komen. Dat zag ook officier van justitie Jan Bezem. Hij was het dan ook eens met het verzoek van Dionisius om de hechtenis van S. onder strikte voorwaarden te schorsen. Daar stemde de rechtbank mee in.