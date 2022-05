Laatste zes ton gevonden: herontwikkeling Eikenbosch in Berkel-Enschot kan van start

BERKEL-ENSCHOT De schop kan de grond in voor de herontwikkeling van het gebied waar eerst winkelcentrum Eikenbosch in Berkel-Enschot stond. Het begrotingstekort van 6 ton is gedekt dankzij een besparing op de woningen. De naam voor het gebied is ook gekozen: Voorhof.

Het plan Voorhof bestaat uit de herontwikkeling van het terrein waar winkelcentrum Eikenbosch was en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Op het nu braakliggend terrein komt nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt met gymzaal en kinderopvang, samen met nieuwbouw voor zorgcentrum Torentjeshoef. Dat krijgt 44 zorgappartementen en 66 aanleunwoningen. Op de plek waar de Albert Heijn stond en nu Torentjeshoef nog staat, bouwt Heijmans 40 koopwoningen en 18 sociale huurwoningen.

Besparingen

Eind vorig jaar kwamen de drie betrokken partijen, de gemeente Tilburg, projectontwikkelaar Heijmans en woningcorporatie TBV Wonen nog zes ton tekort op een groter gat in de begroting van 2,4 miljoen euro. Door extra garantstellingen kwam er al 1,8 miljoen op tafel. ,,De laatste zes ton is een besparing geworden. Die is gedaan door onder andere voor een ander soort woningen te kiezen die ook een andere opbrengst hebben”, stelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. De woningen worden voorzien van groene daken en is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor waterberging, namelijk in het gezamenlijke park.

Alle partijen zijn verheugd dat ze een handtekening konden zetten onder de realisatie-overeenkomst. ,,Het is een belangrijke stap voor de toekomst van zowel jonge als oudere inwoners van Berkel-Enschot: nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt en woonzorgcentrum Torentjeshoef plus woningen op Eikenbosch”, aldus wethouder Rolph Dols. Directeur-bestuurder TBV Wonen Paul Kouijzer roemt de samenwerking: “Daardoor hebben we een belangrijke mijlpaal behaald voor de realisatie van een modern, nieuw Torentjeshoef.” Voor Stef Jaske, directeur vastgoed bij Heijmans is het project een ,,voorbeeld voor andere projecten.”

Begin 2023 beginnen

Voordat er echt gebouwd kan worden, is een stedenbouwkundig plan en aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In het snelst mogelijke scenario kan het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan kan de nieuwbouw voor in ieder geval Rennevoirt beginnen. Een jaar later zou dat klaar moeten zijn. De oplevering van Torentjeshoef laat dan nog een jaar op zich wachten: dat wordt begin 2025.