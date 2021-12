Laboratoria pathologie van Bravis Roosendaal en ETZ Tilburg fuseren

Volgens beide ziekenhuizen is de fusie goed nieuws voor patiënten van wie weefsels en cellen door de pathologen op afwijkingen worden onderzocht. Bart Bliek, medisch directeur van de nieuwe vennootschap: ,,Omdat we meer collega’s hebben, kunnen we ons elk verder specialiseren op een bepaald onderwerp. We verdiepen daarmee onze expertise, en dat is in het belang van de patiënten in onze beide ziekenhuizen”.