Labour Hotel Tilburg ‘volgeboekt’ met ruim 400 arbeidsmigranten: ‘Aan ons om zorgen weg te nemen’

Oppositie wil uitstel van besluit over Wijkevoort na flirt Tilburg met Tesla

TILBURG - Het besluit over bestemmingsplan Wijkevoort moet worden uitgesteld totdat het college opheldering heeft gegeven over pogingen om Tesla te strikken voor het beoogde bedrijventerrein. Dat zeggen fracties PvdA, LST, SP, 50Plus, ONS Tilburg en Groep Jansen naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad vrijdag.

14:34