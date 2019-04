Laco en Hilvarenbeek treffen schikking, schadeclaim over Hispohal van de baan

Laco en Hilvarenbeek hadden een koopovereenkomst voor de Hispohal, die sinds de komst van de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop overbodig is geworden. De gemeente wil de Hispohal slopen en de locatie herontwikkelen. Bij de overdracht in februari concludeerde de gemeente echter dat er ‘zaken’ uit de Hispohal waren verdwenen, die wel in de koopovereenkomst stonden opgenomen. Het zou gaan om onderdelen van de technische installatie van het zwembad. De inmiddels vertrokken burgemeester Ryan Palmen toonde zich ontstemd en kondigde aan dat Hilvarenbeek een schadeclaim zou indienden bij Laco. Een schade-expert moest de hoogte van de claim bepalen.



Laco-directeur Bert Lavrijsen zei toen al dat het probleem snel uitgesproken kon worden. Dat is nu ook gebeurd, laten beide partijen weten. ,,In onderling overleg is vastgesteld, dat er in het kader van de overdracht de nodige misverstanden hebben gespeeld”, aldus een woordvoerster. ,,Er is geen uitspraak over schade-erkenning. Er is door partijen een schikking getroffen om verder procedurele kosten te voorkomen en geen verdere vertragingen in het project te hebben.”