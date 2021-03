Lak aan die coronacrisis: Ik start gewoon een zaak

Tilburg telt bijna negentig huizen die al járen leeg staan: ‘Ik kan me daar zo kwaad over maken’

13 maart TILBURG - De woningnood is hoog, toch telt Tilburg bijna negentig woningen die al vijf, tien tot soms wel veertig jaar leegstaan. Vandaag een kleine geschiedenis van leegstand aan de Hoogvensestraat, in deel acht van de serie ‘Onbetaalbaar Wonen’. ,,Als er zo'n woningnood is, waarom grijpt de gemeente dan niet in?”