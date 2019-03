Lamb of God exclusief naar 013, band haalt show in na aanslag in Bataclan

TILBURG - De Amerikaanse metalband Lamb of God komt deze zomer voor een exclusieve clubshow naar 013. Op dinsdag 18 juni treedt de vijfkoppige formatie op in de grote zaal van het Tilburgse poppodium. Ruim drie jaar geleden annuleerde Lamb of God nog het concert in Tilburg, uit angst voor een aanslag.

Lamb of God, een van de grootste metalbands in de Verenigde Staten, voelde destijds door de terroristische aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in Hannover een te grote druk ‘om te brengen wat het publiek van ze gewend is’. De organisatie van de 013 betreurde het besluit, maar respecteerde de keuze van de Amerikanen.

Zo’n tweeduizend mensen hadden indertijd een kaartje voor het concert gekocht. Zij kregen naderhand hun geld terug, maar zagen Lamb of God dat jaar niet meer terugkeren naar Nederland. Nu kunnen de fans dus alsnog in de herkansing. Het is alweer vijf jaar geleden dat Lamb of God in Tilburg neerstreek.

