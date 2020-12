Landgoed Hooge Braaken in Moergestel is verkocht aan een ‘leuk jong gezin’

In 2016 werd het totale landgoed, met drie woningen, voor 8 miljoen in de markt gezet. Later werd de vraagprijs met een miljoen naar beneden bijgesteld.

In 2016 ook overleed Cees van Opstal, oprichter van dakplatenfabriek Opstalan. Voor hem bewoonde de flamboyante Carol Schade het landgoed. Zijn vriend prins Bernhard was er vaak te gast.

Maria Hoeve

Als je landhuis Hooge Braaken in Moergestel binnenstapt, stap je terug in de tijd. De jachtkamer oogt koninklijk met een enorme schouw, een metershoge ruimte en ingelegde houten vloeren. Juist omdat het huis begin vorige eeuw is gebouwd, zijn de kamers - op de jachtkamer na - vrij klein voor zo’n groot huis. Bij de bouw moest een architect rekening houden met het feit dat een ruimte op temperatuur gebracht moest worden.

De Hooge Braaken ligt verstopt achter groene hekken, bomen en het Putven aan de Moergestelseweg. Het grote huis op het 15 hectare grote landgoed is aan het zicht onttrokken. Behalve dan als je een wandeling maakt over een van de openbare paden vlak achter de Moergestelseweg die een mooie route bieden.

En zo komt het dat het landgoed toch heel bekend is, juist vanwege die mooie route. Maar ook van alle verhalen die in Moergestel, maar ook in Oisterwijk rond gaan. “Nu het te koop staat, komen we erachter hoeveel mensen wel een verhaal kennen over het landgoed of de vroegere bewoners. We worden geregeld gebeld door mensen die het huis nog kennen uit hun jeugd”, zegt makelaar Kenneth Alting van Honders & Alting Makelaars uit Oisterwijk.

Carol Schade

De eerste eigenaar Carol Schade sprak tot de verbeelding. Zeker in die tijd. Het grote huis moet in de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn gebouwd. Schade stond bekend om zijn jachtpartijen en zijn flamboyante levensstijl. Af en toe moest hij een stukje grond verkopen om zijn hobby’s te bekostigen. Op de jachtpartijen werd ook prins Bernhard uitgenodigd. Dat de prins-gemaal daar zelfs regelmatig zou landen met een helikopter, dat kan best hier en daar wat zijn overdreven.

Wat wel klopt is dat Cees van Opstal verliefd werd op het huis tijdens een van die jachtpartijen. Dat was het huis waar hij graag zou willen wonen en in 1977 verkocht Schade de Hooge Braaken aan Van Opstal. De oprichter van dakplatenproducent Opstalan zou daar tot zijn dood op 30 januari van dit jaar blijven.

De erven van de Moergestelse ondernemer hebben nu het totale landgoed, inclusief 15 hectare natuur en drie woonhuizen, te koop gezet. Een bezit dat in Brabant uniek genoemd mag worden, vindt makelaar Alting. “Hier kunnen drie families bij elkaar wonen, in alle privacy. Dat tref je in Brabant nergens. Hier is veel mogelijk.”

Binding met Brabant

Op de internationale markt hoeft Alting niet te adverteren met landgoed de Hooge Braaken in Moergestel. Een vraagprijs van 8 miljoen klinkt heel behoorlijk, maar daar hoeft geen buitenlandse miljonair voor geprikkeld te worden. “Dit is juist een prachtige plek voor een familie met binding in Brabant, mensen die zich verbonden voelen met deze regio”, denkt Alting.

“En hier is veel mogelijk. In deze prijsklasse koop je geen dak boven je hoofd. Dat kan voor twee ton ook. Met de Hooge Braaken koop je klasse, een droom, koop je een locatie, koop je emotie”, zegt Alting. “En ik weet dat het blasé klinkt, maar mensen die 8 miljoen kunnen betalen, die hebben ook 10 of 12 miljoen ter beschikking om het landgoed helemaal naar wens aan te passen.”