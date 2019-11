Landijsbaan van Moergestel mag niet meer droogvallen: De Vennen schaft een pomp aan

‘Kasteel Durendael’ komt in Oisterwijk voort uit de volksmond (en uit Zuid-Hol­land)

13:00 OISTERWIJK - Heeft in Oisterwijk ooit een ‘Kasteel Durendael’ gestaan? Nee, weet Carel Brands van Stichting Duurzaamheidsvallei best. ,,Het ging om een jachthuis en zelfs dat is niet helemaal duidelijk. Maar in de volksmond is wel altijd over een kasteel gesproken. Dus doen wij dat ook.”