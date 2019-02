Landschap ten noorden van Tilburg wordt ‘opgepoetst', en dat mag wat kosten

ProRail plaatst meetappara­tuur tegen treintril­lin­gen Rijen, Oisterwijk en Dorst

9:10 DORST - Medewerkers van Movares hebben in opdracht van ProRail vrijdag aan drie woningen in Dorst, Rijen en Oisterwijk meetapparatuur bevestigd die treintrillingen registreert en beelden maakt. Onderzocht wordt een jaar lang of een wig onder de rails ernstige overlast van trillingen vermindert.