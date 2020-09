Lang lint met dansers in de Tilburgse binnenstad: processie op anderhalve meter afstand

VIDEOTILBURG - Zo’n 150 dansers brengen in de Tilburgse binnenstad een dans van de wereldberoemde Pina Bausch. De dansprocessie is met anderhalve meter afstand tussen de dansers.

In oktober trekt een lang lint met 150 dansers door de stad. Allemaal op anderhalve meter van elkaar. Met minimale, herhalende bewegingen gaat deze dansprocessie van de binnenstad naar de Piushaven. De lange rij met dansers (zeker 225 meter) is geïnspireerd door De ‘Nelken Line’, een project van de Pina Bausch Foundation uit Duitsland. Deze dansprocessie wordt over de hele wereld uitgevoerd, onder meer in Palermo, Turijn, Londen, Taiwan en New York. De organisatie wil een XXL-uitvoering in Tilburg.

Volledig scherm Beeld uit de instructievideo voor De Dansjacht. Op de foto: choreograaf Nikita Maheshwary uit Tilburg. © Dans Brabant Collectie

Ritme van de seizoenen

Lijnen, zeg maar: repetitieve gebaren en stappen, keren vaak terug in het werk van de beroemde Duitse choreografe Pina Bausch (1940-2009). Haar oorspronkelijke processie-dans komt uit de voorstelling ‘Nelken’ (1982) en verwijst naar het ritme van de seizoenen. In de film ‘Pina’ uit 2011 van Wim Wenders is deze ‘Nelken Line’ ook uitgebreid te zien.

Eerder riep de Pina Bausch Foundation dansers waar ook ter wereld op de ‘Nelken Line’ uit te voeren. Daar is in meerdere steden gehoor aan gegeven. Tilburg Dansstad haakt daar nu ook op in. De Bausch Foundation uit Wuppertal heeft al toestemming gegeven.

Volledig scherm Beeld uit de instructievideo. © Collectie Dans Brabant

Staart van de processie

De dansers en choreografen komen uit het hele land naar Tilburg en zijn inmiddels geselecteerd. Er is een nauwe samenwerking tussen Factorium, Dans Brabant, Fontys Dansacademie en de theaters in de stad. In de processie dansen zowel professionals, studenten als amateurs. Met regelmaat stappen dansers uit en geven een korte performance. Zij sluiten weer aan de staart van de processie aan.

Met de processie willen de dansers laten zien dat ondanks anderhalve meter afstand er toch verbondenheid is. De muziek die is te horen zal zijn is ‘West End Blues’van Louis Armstrong. In Tilburg zullen muzikanten het nummer live spelen. De dansprocessie is op 18 oktober en begint om 11.30 uur op het Pieter Vreedeplein.

De processie met dansers - in Tilburg heet die Dansjacht - is onderdeel van het meerjarig Tilburgs project Being There. Daarmee wil de Tilburgse danswereld de openbare ruimte veroveren.

Hieronder een beeld uit de film ‘PIna'. In die tijd was er nog geen noodzaak tot anderhalve meter afstand.