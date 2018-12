Lang wachten voor romantisch kiekje loont: Chris Oomes is nieuwe Stadsfotograaf van Tilburg

,,De foto ‘Ticket to Love’ vertelt een heel verhaal. Een magisch moment in een magische stad”, zegt de jury van Citymarketing Tilburg. ,,De strakke lijnen, perfecte belichting en het verhaal wat je uit de foto leest was doorslaggevend. Voor de maker zijn geluksplek, maar waarschijnlijk voor de hoofdfiguranten ook.”

Geluksplek

Via Instagram opende Citymarketing Tilburg dit najaar de jacht op de tweede Stadsfotograaf van de stad. Wat de jury zocht? ‘Een rasechte Tilburger die zijn of haar persoonlijke geluksplek in volle glorie weet vast te leggen op de foto.’ Vorig jaar droeg Evi de Werd deze titel als eerste.

De Tilburger heeft lang gezeten voor het ultieme moment voor de foto. Ondanks dat Oomes al sinds zijn 12e fotografeert had de fanatieke hobbyfotograaf niet verwacht te winnen. ,,Ik fotografeer eigenlijk altijd in zwart-wit en dat is niet altijd even toegankelijk, ik had het echt niet verwacht maar voel me vereerd.”

Expositie