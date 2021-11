Lange rijen voor de griepprik: ‘Het is toch opletten’

Tilburg onderzoekt mogelijk­heid ‘non pro­fit-bor­deel’ als veilige werkplek voor sekswer­kers

TILBURG - Om sekswerkers in de stad veiligere werkplekken te geven gaat de gemeente Tilburg de mogelijkheden van een ‘non profit-bordeel’ onderzoeken. Sekswerkers kunnen er een ruimte huren, er is meer begeleiding voor beginners in het vak mogelijk en er is beter zicht op eventuele misstanden.

15 november